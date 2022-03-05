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По маршруту евакуації з Маріуполя точаться бої. Сторони договорюються про режим тиші

Автор: Сергій Пишкін

По маршруту евакуації мирних жителів з Маріуполя продовжуються бої. Сторони ведуть переговори щодо режиму тиші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано на території Донецької області. Але! Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої", - пише Кириленко.

Наразі сторони обговорюють встановлення режиму припинення вогню по усьому маршруту евакуації із Маріуполя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний комітет Червоного Хреста гарантуватиме режим припинення вогню під час евакуації з Маріуполя і Волновахи.

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Маріуполь