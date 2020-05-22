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В Киеве ограничат число пассажиров в общественном транспорте

Новости » Общество     22.05.2020 - 15:34
В Киеве ограничат число пассажиров в общественном транспорте
Фото: власти рассматривают несколько вариантов ограничений по числу пассажиров в транспорте (РБК-Украина)

На данный момент рассматривается несколько вариантов ограничений

Наземный пассажирский транспорт в Киеве, включая маршрутки, может начать работу с 12:00 23 мая. Окончательное решение будет принято завтра утром.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, на данный момент нет окончательного решения о запуске транспорта в Киеве. Ожидается, что пассажирский транспорт, в том числе и маршрутки, возобновят работу завтра с 12:00.

"Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - отметил чиновник.

Он также рассказал, что на данный момент рассматриваются несколько вариантов ограничений по числу пассажиров, которые могут одновременно находиться в транспорте.

"Ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - сказал Мондриевский.

При этом контролировать число пассажиров в метро - нереально, считает чиновник. Городские службы будут настоятельно рекомендовать киевлянам и гостям столицы избегать массового скопления и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Напомним, сегодня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. При этом в Киеве и еще 11 регионах Минздрав не рекомендует ослаблять карантин.

Мэр столицы Виталий Кличко уже обратился к Кабмину позволить ослабить ограничения с 23 мая. Он отметил, что Киев не соответствует только одному из трех критериев для ослабления карантина.

Кроме того, столичный городской голова заявил, что с 25 мая должен возобновить работу метрополитен, поскольку в городе происходит "транспортный коллапс".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевтранспортмаршрутка
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