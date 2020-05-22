Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кличко, город не соответствует только одному из трех критериев для ослабления карантина

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина. Следующий этап снятия ограничений столица планировала начать с 23 мая.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что из трех критериев столица не соответствует только одному - количество больных на 100 тыс. жителей города. В частности, определена норма 12 больных, а в Киеве сейчас 15 больных на 100 тыс. человек.

"Что касается других двух критериев - претензий нет. Это заполненность стационаров больниц не более 50% коек и количество проведенных тестов ПЦР, в столице этот показатель втрое выше определенной нормы", - сообщил Кличко.

По словам мэра, показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек, а за последние 6 дней заболеваемость была в пределах нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству, позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тыс. кв. метров с 23 мая", - сказал он.

Кличко заявил, что пока планируется не открывать детские и спортивные площадки.

"Поскольку завтра выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу с 12:00, до того работать еще с пропусками. Мы ждем реакции правительства, а город завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и примет окончательное решение", - добавил мэр.

Напомним, Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова.

В частности, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Как писало РБК-Украина, Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов - количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения - превышает допустимую норму.

Автор: Юлия Струк