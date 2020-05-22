ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 12:20
Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кличко, город не соответствует только одному из трех критериев для ослабления карантина

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина. Следующий этап снятия ограничений столица планировала начать с 23 мая.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что из трех критериев столица не соответствует только одному - количество больных на 100 тыс. жителей города. В частности, определена норма 12 больных, а в Киеве сейчас 15 больных на 100 тыс. человек.

"Что касается других двух критериев - претензий нет. Это заполненность стационаров больниц не более 50% коек и количество проведенных тестов ПЦР, в столице этот показатель втрое выше определенной нормы", - сообщил Кличко.

По словам мэра, показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек, а за последние 6 дней заболеваемость была в пределах нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству, позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тыс. кв. метров с 23 мая", - сказал он.

Кличко заявил, что пока планируется не открывать детские и спортивные площадки.

"Поскольку завтра выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу с 12:00, до того работать еще с пропусками. Мы ждем реакции правительства, а город завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и примет окончательное решение", - добавил мэр.

Напомним, Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова.

В частности, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Как писало РБК-Украина, Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов - количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения - превышает допустимую норму.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Виталий КличкоКГГАКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь