ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"В городе транспортный коллапс": Киев просит открыть метро с 25 мая

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 12:19
"В городе транспортный коллапс": Киев просит открыть метро с 25 мая
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко просит открыть метро из-за транспортного коллапса в столице

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в связи с тем, что Киев только частично соответствует критериям для второго этапа выхода из карантина, власти просят разрешить запустить транспорт.

"Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс. Отмечу, поскольку завтра выходной день, наземный транспорт может начать работу с 12 часов дня. До этого будет работать еще по специальным пропускам", - заявил Кличко.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины заявило, что Киев и еще 11 регионов не готовы ко второму этапу ослабления карантина. При этом столица не соответствует одному из трех критериев, а именно показателю заболеваемости на 100 тыс. населения. На сегодня в столице заболеваемость составляет 15,6 на 100 тыс., а должно быть не более 12.

Тем не менее городские власти просят правительство разрешить начать второй этап выхода из карантина, но частично и с ограничениями. В частности, Киев настаивает на запуске общественного транспорта, при этом готов пока не открывать детские и спортивные площадки.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевметрокарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь