"В городе транспортный коллапс": Киев просит открыть метро с 25 мая

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко просит открыть метро из-за транспортного коллапса в столице

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в связи с тем, что Киев только частично соответствует критериям для второго этапа выхода из карантина, власти просят разрешить запустить транспорт.

"Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс. Отмечу, поскольку завтра выходной день, наземный транспорт может начать работу с 12 часов дня. До этого будет работать еще по специальным пропускам", - заявил Кличко.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины заявило, что Киев и еще 11 регионов не готовы ко второму этапу ослабления карантина. При этом столица не соответствует одному из трех критериев, а именно показателю заболеваемости на 100 тыс. населения. На сегодня в столице заболеваемость составляет 15,6 на 100 тыс., а должно быть не более 12.

Тем не менее городские власти просят правительство разрешить начать второй этап выхода из карантина, но частично и с ограничениями. В частности, Киев настаивает на запуске общественного транспорта, при этом готов пока не открывать детские и спортивные площадки.

Автор: Иван Петров