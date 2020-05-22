У Києві обмежать кількість пасажирів в громадському транспорті

Фото: влада розглядає кілька варіантів обмежень по числу пасажирів в транспорті (РБК-Україна)

Зараз розглядається кілька варіантів обмежень

Наземний пасажирський транспорт у Києві, включаючи маршрутки, може почати роботу з 12:00 23 травня. Остаточне рішення буде прийнято завтра вранці.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, наразі немає остаточного рішення про запуск транспорту в Києві. Очікується, що пасажирський транспорт, в тому числі і маршрутки, відновлять роботу завтра з 12:00.

"Але при одному нюансі: ми завтра вранці проведемо засідання комісії для того, щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий", - зазначив чиновник.

Він також розповів, що зараз розглядаються кілька варіантів обмежень по числу пасажирів, які можуть одночасно перебувати в транспорті.

"Обмеження в наземному громадському транспорті за кількістю пасажирів будуть еквівалентні кількості посадочних місць. Це верхня планка. Спробуємо робити з меншим завантаженням", - сказав Мондриївський.

При цьому контролювати кількість пасажирів у метро - нереально, вважає чиновник. Міські служби будуть рекомендувати киянам і гостям столиці уникати масового скупчення і не користуватися транспортом без крайньої необхідності.

Нагадаємо, сьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть ослаблені. При цьому у Києві і ще 11 регіонах МОЗ не рекомендує послаблювати карантин.

Мер столиці Віталій Кличко вже звернувся до Кабміну дозволити послабити обмеження з 23 травня. Він зазначив, що Київ не відповідає тільки одному з трьох критеріїв для ослаблення карантину.

Крім того, столичний міський голова заявив, що з 25 травня повинен відновити роботу метрополітен, оскільки в місті відбувається "транспортний колапс".

Автор: Роман Калиниченко