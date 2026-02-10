Маршрутка врізалася у фуру в Києві: є постраждалі, рух ускладнений (фото, відео)

На Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва та соцмережі.
Спочатку у мережі з'явились фото та відео аварії у Києві. Як вказано було у коментарях ДТП сталася в районі Шпалерного ринку.
На місці аварії працювали медики та правоохоронці.
Згодом у поліції попередили, що через аварію рух транспорту ускладнений на ділянці Кільцевої дороги від вулиці Жмеринської у напрямку проспекту Берестейського.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути.
Упрес-службі поліції Києва РБК-Україна розповіли, що станом на 14:15 було відомо про чотирьох постраждалих. Їх оглядали медики.
Нагадаємо, 25 січня на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.
Раніше, 17 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". У результаті зіткнення травмувалися пасажири, частину з них госпіталізували.
Крім того, 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участю 13 транспортних засобів, що суттєво ускладнило рух у напрямку Вишгорода.
Також 2 січня в Сумській області зіткнулися легковик і автомобіль екстреної медичної допомоги, внаслідок чого травми отримали п’ятеро осіб.