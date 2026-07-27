Маршрут для всієї родини: де в Україні можна покататися на Дитячій залізниці

В Україні відновила роботу Дитяча залізниця, яка працює у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Це унікальний маршрут містом, де пасажирів обслуговують юні вихованці залізничної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Оформити проїзні документи можна онлайн. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:
Фото: Дитяча залізниця в Києві (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)
Зверніть увагу, що діти віком до 12 років включно можуть подорожувати тільки у супроводі дорослих. Для групи до 10 дітей обов'язково потрібен щонайменше один супроводжуючий.
Дитячі залізниці в усіх чотирьох містах працюють у два сезони: з травня до жовтня та з грудня до лютого. Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці свого міста.
Залізниця розташована за адресою вул. Парково-Сирецька, 4. Для поїздки можна обрати загальний вагон, ретро-вагон без кондиціонера або "Люкс" із кондиціонером.
Громадський транспорт - метро (10 хвилин від станції "Дорогожичі" або 20 хвилин від "Берестейської" чи "Сирецької"), міська електричка (зупинка "Сирець").
Автівкою - заїзд з вул. Парково-Сирецької.
Телефон - +380 44 458 48 34.
Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.
Локація знаходиться за адресою просп. Дмитра Яворницького, 95-Г.
Громадський транспорт - зупинки "вул. Павла Скоропадського" або "Театральна".
Автівкою - заїзд з проспекту, передбачено паркінг. Також можна дістатися пішки з боку проспекту.
Телефон - +380 63 254 26 63.
Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.
Залізниця чекає на відвідувачів за адресою вул. Івана Франка, 156.
Громадський транспорт - трамваї № 4, 8 (зупинка "Стрийський парк"); автобуси та маршрутки № 3А, 18, 25, 35, 44, 1004 (зупинка "Дитяча залізниця").
Автівкою - заїзд з вул. Івана Франка або Василя Стуса.
Телефон - +380 32 276 44 20.
Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.
Розташована за адресою вул. Соборна, 147.
Громадський транспорт - зупинки "Парк Шевченка" або "Центральна". Від центру міста можна дійти пішки за 10-15 хвилин.
Автівкою - заїзд з вул. Соборної, є паркінг.
Телефон - +380 362 422 094.
Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залі
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує оновлювати рухомий склад та розширювати перелік послуг для пасажирів.
Зокрема, для покращення комфорту поїздок перевізник запустив нові вагони вітчизняного виробництва на популярні маршрути до Ужгорода та Дніпра. У цих купе передбачили додаткові зручності для дітей та пасажирів на верхніх полицях.
Крім того, компанія активно розвиває сімейні перевезення. На маршрути вже вирушили три нові дитячі вагони зі спеціальним обладнанням.
При цьому пасажирам варто зважати, що правила безкоштовного проїзду дітей та вікові обмеження суттєво відрізняються залежно від того, здійснюється рейс у внутрішньому чи закордонному сполученні.