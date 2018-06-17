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У Марші рівності взяли участь понад 5 тис. осіб

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 11:39
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

За словами організатора "Київпрайду", це в два рази більше, ніж у минулому році

У Марші рівності, який пройшов сьогодні, 17 червня, в центрі Києва, взяли участь понад 5 тисяч осіб. Про це журналістам повідомила директор "Київпрайду-2018" Руслана Панухник, передає кореспондент "РБК-Україна".

"За нашими оцінками, в марші взяли участь близько 5-6 тис. учасників. Цифра ще уточнюється", - сказала Панухник.

При цьому вона зазначила, що це кількість учасників "Київпрайду-2018"в два рази більше, ніж у минулому році.

Панухник також додала, що колона маршу складалася із 20 різних колон.

Варто відзначити, що по завершенню маршу організатори рекомендували учасникам акції вимкнути геолокацію, а також не використовувати символіку ЛГБТ-спільноти, щоб уникнути можливих провокацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марш рівності в Києві завершився.

Також повідомлялося, що в ході маршу в голові колони виникали невеликі сутички між противниками акції та правоохоронцями, однак вони швидко вичерпувалися, так як поліція своєчасно відтісняла супротивників, які намагалися перешкодити проведенню акції, за периметр колони.

Марш рівності в Києві завершився Марш рівності 2018: онлайн-трансляція
Теги публікації: ЛГБТ, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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