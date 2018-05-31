Марокко - Украина: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборные Украины и Марокко проведут контрольный матч. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, команда "сине-желтых" является фаворитом противостояния

31 мая 21:00,

Швейцария, Женева, стадион "Стад де Женева"

Спарринг Марокко - Украина состоится вечером 31 мая в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию товарищеского матча в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Комментаторы: Андрей Столярчук и Кирилл Круторогов.

Напомним, ФИФА приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня.