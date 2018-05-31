Марокко - Україна: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірні Україна та Марокко проведуть контрольний матч. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, команда "синьо-жовтих" є фаворитом протистояння.

31 травня 21:00

Швейцарія, Женева, стадіон "Стад де Женева"

Спаринг Марокко - Україна відбудеться ввечері 31 травня о 21:00 за київським часом. Трансляцію товариського матчу в прямому ефірі можна подивитися на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Коментатори: Андрій Столярчук та Кирило Круторогов.

Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення, що стадіон в Евіані, де заплановано проведення товариського матчу між збірними України та Албанії підходить для матчу такого рівня.