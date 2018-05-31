РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка

Марокко - Украина. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на каналах Украина и Футбол 1. Сборная Украины проведет контрольный поединок с участником чемпионата мира-2018 командой Марокко. По мнению букмекеров, команда Андрея Шевченко является фаворитом противостояния

31 мая 21:00,

Швейцария, Женева, стадион Стад де Женева

- Форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев назвал поединок важным в контексте подготовки к Лиге наций: "Матч против Марокко носит товарищеский статус, поэтому в первую очередь он важен в контексте подготовки к официальным матчам в Лиге наций. Это главный акцент нашей подготовки".

- Интересно, что стадион, где встретятся сборные Марокко и Украины, уже известный нашей команде.

Фото stade.ch

Именно здесь 17 ноября 2010 сборная Украины сыграла товарищеский матч со Швейцарией, который закончился вничью - 2:2. Так, на поле "Стад де Женев" уже выходили Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Двое последних атакующих полузащитников нашей команды записали на свой счет по голу в ворота швейцарцев.

Сборная Украины сыграет свой первый из двух запланированных товарищеских матчей в эту международную паузу. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник предстоящего ЧМ-2018 сборная Марокко (еще один матч в украинской команды запланирован на 3 июня против Албании, но его проведения пока находится под вопросом).

Для африканской команды предстоящий поединок будет подготовительным для участия в мундиале, где команда встретится в одной группе со сборными Испании, Португалии и Ирана. Сборная Марокко не играла на чемпионатах мира с 1998 года. А сборная Украины, напомним, не сумела попасть на мировое первенство 2018 года.

Ранее Украина и Марокко между собой не играли и это будет первая очная встреча сборных. Для команды "сине-желтых" предстоящий матч будет третьим подряд с неевропейской сборной. В этом году команда Шевченко провела два спарринга против еще одних участников ЧМ-2018 сборных Японии (2:1) и Саудовской Аравии (1:1).

Сборно Марокко в этом году сыграла уже пять поединков. Два из которых были товарищеские с Узбекистаном (2:0) и Сербией (1:2), еще три в рамках чемпионата Африканских наций (с Нигерией - 4:0, Ливией - 3:1, Намибией - 2:0).

Лидерами сборной Марокко являются Бенатья с итальянского "Ювентуса", Харит с немецкого "Шальке" и бывший игрок киевского "Динамо" Бельханда. Возглавляет команду француз Эрве Ренар. Он выигрывал Кубок Африки со сборными Замбии (2012) и Кот-д’Ивуара (2015), а марокканцев вывел на ЧМ после 20-летнего перерыва.