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ФИФА одобрила стадион для товарищеского матча Албания - Украина

НовостиСпорт    31.05.2018 - 10:12
Фото: тренировка сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: тренировка сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Арена в Эвиан-ле-Бен пригодна для поединков такого уровня

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Ранее главный тренера сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что стадион во французском городе не соответствует уровню международных поединков. Поэтому ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией.

 

Ведомству были предоставлены фото, доказывающие его непригодность для проведения матчей. Однако вчера вечером ФИФА рассмотрела ситуацию и позволила проводить поединок.

Организатором товарищеской встречи является Албания, Украина - приглашенная сборная. Поэтому ФФУ не занимается организацией этого матча.

Матч с Албанией должен состояться 3 июня. Начало планировался в 17:00.

Перед этим сборная Украины сыграет 31 мая с Марокко.

Решение по матчу Украина - Албания будет принято до конца дня ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией
Теги публикации: Сборная Украины, ФИФА, Албания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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