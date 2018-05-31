ФИФА одобрила стадион для товарищеского матча Албания - Украина

Арена в Эвиан-ле-Бен пригодна для поединков такого уровня

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Ранее главный тренера сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что стадион во французском городе не соответствует уровню международных поединков. Поэтому ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией.

Ведомству были предоставлены фото, доказывающие его непригодность для проведения матчей. Однако вчера вечером ФИФА рассмотрела ситуацию и позволила проводить поединок.

Организатором товарищеской встречи является Албания, Украина - приглашенная сборная. Поэтому ФФУ не занимается организацией этого матча.

Матч с Албанией должен состояться 3 июня. Начало планировался в 17:00.

Перед этим сборная Украины сыграет 31 мая с Марокко.