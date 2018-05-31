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Марокко - Украина: прогноз букмекеров

НовостиСпорт    31.05.2018 - 17:58
Фото: игроки сборной Украины перед матчем с Марокко (Павел Кубанов/ffu.ua)
Фото: игроки сборной Украины перед матчем с Марокко (Павел Кубанов/ffu.ua)

Специалисты считают фаворитом команду Андрея Шевченко

Сборные Украины и Марокко проведут контрольный матч. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, команда "сине-желтых" является фаворитом противостояния

31 мая 21:00,
Швейцария, Женева, стадион "Стад де Женева"

 

Букмекеры из bet365 принимают ставки на победу подопечных Андрея Шевченко с коэффициентом 2,70, а на триумф сборной Марокко - 2,95, ничья оценивается в 2,87. 

В конторе William Hill незначительное преимущество отдают марокканцам, где на победу "сине-желтых" установлен коэффициент в 3,20, а на триумф африканского клуба - 2,50, на ничейный исход поединка принимаются ставки с коэффициентом 2,80.

Напомним, ФИФА приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня

Матч Албания - Украина официально назначен на 3 июня в Эвиане ФИФА одобрила стадион для товарищеского матча Албания - Украина
Теги публикации: Сборная Украины, прогноз, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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