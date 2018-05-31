Марокко - Украина: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом команду Андрея Шевченко

Сборные Украины и Марокко проведут контрольный матч. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, команда "сине-желтых" является фаворитом противостояния

31 мая 21:00,

Швейцария, Женева, стадион "Стад де Женева"

Букмекеры из bet365 принимают ставки на победу подопечных Андрея Шевченко с коэффициентом 2,70, а на триумф сборной Марокко - 2,95, ничья оценивается в 2,87.

В конторе William Hill незначительное преимущество отдают марокканцам, где на победу "сине-желтых" установлен коэффициент в 3,20, а на триумф африканского клуба - 2,50, на ничейный исход поединка принимаются ставки с коэффициентом 2,80.

Напомним, ФИФА приняла решение, что стадион в Эвиане, где запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Албании подходит для матча такого уровня.