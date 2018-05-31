Марокко - Україна: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом команду Андрія Шевченка

Збірні Україна та Марокко проведуть контрольний матч. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, команда "синьо-жовтих" є фаворитом протистояння.

31 травня 21:00

Швейцарія, Женева, стадіон "Стад де Женева"

Букмекери з bet365 приймають ставки на перемогу підопічних Андрія Шевченка з коефіцієнтом 2,70, а на тріумф збірної Марокко - 2,95, нічия оцінюється в 2,87.

У конторі William Hill незначну перевагу віддають марокканцям, де на перемогу "синьо-жовтих" встановлено коефіцієнт в 3,20, а на тріумф африканського клубу - 2,50, на нічийний результат поєдинку приймаються ставки з коефіцієнтом 2,80.

Нагадаємо, ФІФА ухвалила рішення, що стадіон в Евіані, де заплановано проведення товариського матчу між збірними України та Албанії підходить для матчу такого рівня.