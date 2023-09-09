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У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

Фото: наслідки землетрусу в місті Марракеш (twitter.com/Omar_H_)
Автор: Володимир Костирін

На півночі Африки в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а кількість жертв склала кілька сотень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Arabiya та Reuters.

У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на ранок 9 вересня, внаслідок землетрусу у кількох регіонах Марокко загинуло щонайменше 296 людей.

Крім того, доставлені у лікарні 153 постраждалих.

Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.

Внаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та історичні пам'ятки у великих містах.

Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.

Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.

У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.

Як розповіли в МВС Марокко, найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Руйнівні землетруси у 2023 році

Нещодавно у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок чого 6 серпня руйнування отримали 126 будівель, і понад двадцять осіб отримали поранення.

Також у серпні у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина та були руйнування.

Нагадаємо, що найстрашніший землетрус із величезною кількістю жертв стався взимку в Туреччині. Там у лютому біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб стався землетрус магнітудою 7,8 бала . Через землетрус загинуло понад 50 тисяч людей.

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Марокко