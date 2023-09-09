У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

На півночі Африки в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а кількість жертв склала кілька сотень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Arabiya та Reuters.
У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.
За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на ранок 9 вересня, внаслідок землетрусу у кількох регіонах Марокко загинуло щонайменше 296 людей.
Крім того, доставлені у лікарні 153 постраждалих.
Earthquake Morocco Richter 6.8 #marrakech #agadir #casablanca #fes # مراكش #فاس #أغادير #الدار_البيضاء #moroccoearthquake #morocco #earthquakemorocco ية pic.twitter.com/EXBcv4rw17- Jalal Ramdani (@jalaloni) September 8, 2023
Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.
Внаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та історичні пам'ятки у великих містах.
#BREAKING #Мороко #earthquake #Marrakech #الزلزال #المغرب
На даний момент, будівництво повністю розрізняється, що пливе на Землю, що має велику Марокко протягом короткого місяця. pic.twitter.com/9n22NfiC8F - Bot News (@BotNews18) September 9, 2023
Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.
Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.
How can MSM say "no immediate reports of damage"
Це mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech . #Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM— Volcaholic (@volcaholic1) September 8, 2023
#BREAKING #Мороко #earthquake #Marrakech #الزلزال #المغرب
Перші моменти earthquakes були записані на street camera в El Jadida, Марокко. pic.twitter.com/0ikebbCuGy - Bot News (@BotNews18) September 9, 2023
First death toll from #Morocco #Earthquake :
- Al Haouz: 94 dead
- Chichaoua: 6 dead
- Azilal: 5 dead
- Marrakech: 4 dead
- Ouarzazate: 4 dead
- Agadir: 2 dead
Total: 115 dead, expected to rise pic.twitter.com/aEA9aVvZTa— Jaya Mishra (@anchorjaya) September 9, 2023
У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.
Як розповіли в МВС Марокко, найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.
Нещодавно у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок чого 6 серпня руйнування отримали 126 будівель, і понад двадцять осіб отримали поранення.
Також у серпні у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина та були руйнування.
Нагадаємо, що найстрашніший землетрус із величезною кількістю жертв стався взимку в Туреччині. Там у лютому біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб стався землетрус магнітудою 7,8 бала . Через землетрус загинуло понад 50 тисяч людей.
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