У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на ранок 9 вересня, внаслідок землетрусу у кількох регіонах Марокко загинуло щонайменше 296 людей.

Крім того, доставлені у лікарні 153 постраждалих.

Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.

Внаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та історичні пам'ятки у великих містах.

Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.

Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.

Це mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech . #Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM— Volcaholic (@volcaholic1) September 8, 2023