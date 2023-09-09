У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на ранок 9 вересня, внаслідок землетрусу у кількох регіонах Марокко загинуло щонайменше 296 людей.

Крім того, доставлені у лікарні 153 постраждалих.

Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.

Внаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та історичні пам'ятки у великих містах.

Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.

Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.

How can MSM say "no immediate reports of damage"



Це mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech . #Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM— Volcaholic (@volcaholic1) September 8, 2023

First death toll from #Morocco #Earthquake :



- Al Haouz: 94 dead

- Chichaoua: 6 dead

- Azilal: 5 dead

- Marrakech: 4 dead

- Ouarzazate: 4 dead

- Agadir: 2 dead



Total: 115 dead, expected to rise pic.twitter.com/aEA9aVvZTa— Jaya Mishra (@anchorjaya) September 9, 2023

У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.

Як розповіли в МВС Марокко, найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Руйнівні землетруси у 2023 році

Нещодавно у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок чого 6 серпня руйнування отримали 126 будівель, і понад двадцять осіб отримали поранення.

Також у серпні у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина та були руйнування.

Нагадаємо, що найстрашніший землетрус із величезною кількістю жертв стався взимку в Туреччині. Там у лютому біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб стався землетрус магнітудою 7,8 бала . Через землетрус загинуло понад 50 тисяч людей.