У Китаї стався потужний землетрус, зруйновано понад 100 будівель, поранено 21 людина

У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Землетрус глибиною 10 км стався сьогодні 6 серпня о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Руйнувань зазнали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.

Природне лихо в Китаї

Тайфун Доксурі, який обрушився на Китай, приніс найсильніші дощі за останні 140 років. Внаслідок цього у провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.