ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї стався потужний землетрус, зруйновано понад 100 будівель, поранено 21 людина

Новость на русском →
Китай, Неділя 06 серпня 2023 07:37
У Китаї стався потужний землетрус, зруйновано понад 100 будівель, поранено 21 людина Фото: потужний землетрус в Китаї зруйнував понад 100 будівель, понад 20 постраждалих (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Землетрус глибиною 10 км стався сьогодні 6 серпня о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Руйнувань зазнали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.

Природне лихо в Китаї

Тайфун Доксурі, який обрушився на Китай, приніс найсильніші дощі за останні 140 років. Внаслідок цього у провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи