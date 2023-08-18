ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У столиці Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблий та поранені

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 03:57
У столиці Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблий та поранені Фото: (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У столиці Колумбії, Боготі, стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на південному сході столиці. Дрібні травми від падіння побутових предметів отримали кілька людей.

Конгрес Колумбії повідомив про пошкодження палати представників, де землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас.

Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у цьому районі були пошкоджені землетрусами.

У місті Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту. За даними колумбійських сейсмологів, після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи за кілька хвилин. Національна геологічна служба Колумбії оцінила другий землетрус магнітудою 5,6, а наступний афтершок - 4,8 бала.

Землетруси в Колумбії

Раніше ми писали, що у травні в Колумбії зафіксували серію землетрусів магнітудою до 4,8 балів за шкалою Ріхтера. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, їхній епіцентр знаходився на глибині 30 км.

Спочатку магнітуда найсильніших поштовхів оцінили в 5,5 бала, проте пізніше в центрі знизили силу до 4,8.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия
NEWS
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України