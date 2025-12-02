Мародерство серед своїх і величезні втрати: агенти "Атеш" розповіли про бригаду окупантів

В "Атеш" повідомили, що мають своїх агентів із числа військовослужбовців 30-ї ОМБР.

Вони фіксують, що після загибелі одного з бійців інші обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі.

Агенти зазначають, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

"Командування добирає всіх поспіль - зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти", - ідеться у повідомленні руху.

За інформацією агентів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну, через що боєздатність підрозділу стрімко падає.