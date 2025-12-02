Мародерство среди своих и огромные потери: агенты "Атеш" рассказали о бригаде оккупантов

Агенты "Атеш" из числа военнослужащих 30-й ОМБР отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.
В "Атеш" сообщили, что имеют своих агентов из числа военнослужащих 30-й ОМБР.
Они фиксируют, что после гибели одного из бойцов другие обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи.
Агенты отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.
"Командование подбирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало обычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты", - говорится в сообщении движения.
По информации агентов, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину, из-за чего боеспособность подразделения стремительно падает.
Ранее РБК-Украина писал о том, как российские военные усиленно мародерили и обворовывали местных жителей на оккупированных в 2023 году территориях Запорожской и Херсонской областей.
По данным Минобороны Украины, россияне преимущественно воровали имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения "эвакуации" населения.
Похищенное имущество россияне перевозили в оккупированный Крым, а уже потом - в РФ.
Также Генштаб фиксировал ранее факты о том, как оккупанты вывозили грузовиками награбленное имущество украинцев из Запорожской области.
Кроме того, оккупанты полностью разграбили одно из предприятий в Энергодаре.