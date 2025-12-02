В "Атеш" сообщили, что имеют своих агентов из числа военнослужащих 30-й ОМБР.

Они фиксируют, что после гибели одного из бойцов другие обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи.

Агенты отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

"Командование подбирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало обычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты", - говорится в сообщении движения.

По информации агентов, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину, из-за чего боеспособность подразделения стремительно падает.