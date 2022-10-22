Все мародерське. Окупант розповів про погане забезпечення російської армії (перехоплення)

Росіянин сказав своїй матері, що російське телебачення обманює населення говорячи про те, що окупаційна армія має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, всі, що речі були, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хохлятське, що ось у хохлів це саме... займаємо їхні позиції чи хтось із трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник - все мародерське. Тут як чорти, все хохлятське", - сказав він.

Окупант також додав, що демобілізовані щодня "пачками йдуть". За його словами, вони просто кидають зброю кидають і йдуть.