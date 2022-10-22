Все мародерське. Окупант розповів про погане забезпечення російської армії (перехоплення)

Російські окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування. Солдати самі добувають собі амуніцію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Росіянин сказав своїй матері, що російське телебачення обманює населення говорячи про те, що окупаційна армія має гарну амуніцію та зброю.
"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, всі, що речі були, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хохлятське, що ось у хохлів це саме... займаємо їхні позиції чи хтось із трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник - все мародерське. Тут як чорти, все хохлятське", - сказав він.
Окупант також додав, що демобілізовані щодня "пачками йдуть". За його словами, вони просто кидають зброю кидають і йдуть.
Нагадаємо, ще в одному перехопленні розмови окупантів говорилося про те, що російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу.
Крім того, росіяни скаржилися на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків.
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