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Все мародерське. Окупант розповів про погане забезпечення російської армії (перехоплення)

Фото: окупант розповів про погане забезпечення російської армії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування. Солдати самі добувають собі амуніцію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Росіянин сказав своїй матері, що російське телебачення обманює населення говорячи про те, що окупаційна армія має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, всі, що речі були, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хохлятське, що ось у хохлів це саме... займаємо їхні позиції чи хтось із трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник - все мародерське. Тут як чорти, все хохлятське", - сказав він.

Окупант також додав, що демобілізовані щодня "пачками йдуть". За його словами, вони просто кидають зброю кидають і йдуть.

Нагадаємо, ще в одному перехопленні розмови окупантів говорилося про те, що російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу.

Крім того, росіяни скаржилися на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків.

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