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Російські солдати скаржаться на нестачу ліків та дії Кремля: перехоплення розмови

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Миколаївська область, Неділя 16 жовтня 2022 12:11
Російські солдати скаржаться на нестачу ліків та дії Кремля: перехоплення розмови Фото: окупанти не можуть вилікувати поранення через нестачу ліків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти на півдні України скаржаться на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків. Російські війська критикують дії Кремля та військового керівництва РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант, який зараз знаходиться у Миколаївській області, розповів дружині про нестачу ліків. Через це він змушений "лікувати" стрептодермію сечею.

Окупант зазначив, що у російському війську кожен сам за себе. При цьому він додав, що хвиляється за свою посилку, бо поки не може сходити за нею, оскільки набряк ніг не дозволяє взутися.

Російський солдат критикує дії російського диктатора та військового керівництва. Він закликає суспільство повставати проти влади.

"Скажи "дякую" нашому головнокомандувачу, який натворив тут "дєлов" і взагалі цю мобілізацію конституційно неправильно. … Вона вводиться, коли на країну нападають, а не коли країна нападає на когось. Сволота така! Як ми його (Путіна - ред.) тут проклинаємо, не можу тобі передати словами - його та його банду всю тупорилу, яка нас кинула сюди", - сказав окупант.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 65 тисяч військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів.

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