Російські солдати скаржаться на нестачу ліків та дії Кремля: перехоплення розмови

У черговій перехопленій розмові російський окупант, який зараз знаходиться у Миколаївській області, розповів дружині про нестачу ліків. Через це він змушений "лікувати" стрептодермію сечею.

Окупант зазначив, що у російському війську кожен сам за себе. При цьому він додав, що хвиляється за свою посилку, бо поки не може сходити за нею, оскільки набряк ніг не дозволяє взутися.

Російський солдат критикує дії російського диктатора та військового керівництва. Він закликає суспільство повставати проти влади.

"Скажи "дякую" нашому головнокомандувачу, який натворив тут "дєлов" і взагалі цю мобілізацію конституційно неправильно. … Вона вводиться, коли на країну нападають, а не коли країна нападає на когось. Сволота така! Як ми його (Путіна - ред.) тут проклинаємо, не можу тобі передати словами - його та його банду всю тупорилу, яка нас кинула сюди", - сказав окупант.