Все мародерское. Оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии (перехват)

Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря о том, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.

"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одетые во все хохлятское, что вот у хохлов это самое... занимаем их позиции или кто с трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Тут как черти, все хохлятское", - сказал он.

Оккупант также добавил, что демобилизованные каждый день "пачками уходят". По его слоавам, они просто кидают оружие кидают и уходят.