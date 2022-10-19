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Кинули під деревом. Окупант розповів про ставлення військових до поранених (перехоплення)

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Середа 19 жовтня 2022 10:30
Кинули під деревом. Окупант розповів про ставлення військових до поранених (перехоплення) Фото: окупант розповів про "скотське" ставлення військових до поранених (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу. До того ж, армія РФ користується простроченими ліками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Російський військовий розповів, що його зачепило гранатою, яку скинув гелікоптер, і осколки потрапили у голову, серце, ребра та ногу.

"Коптер гранату скинув, коротше. Добре, що я хоч тікати став, коротше, не в окопі. В окоп цілився, я побачив, почав стріляти і відходити. І він мене там *бнув. От кинули тут бл*, під деревом, нах*й. Таке ставлення скотське до ранених", - сказав він.

Наразі загарбник чекає на евакуацію в госпіталь. Він вирішив у разі погіршення стану вколоти собі прострочений анальгетик.

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові росіяли скаржилися на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків.

Ще один окупант розповдав своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.

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