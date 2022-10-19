Кинули під деревом. Окупант розповів про ставлення військових до поранених (перехоплення)
Російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу. До того ж, армія РФ користується простроченими ліками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Російський військовий розповів, що його зачепило гранатою, яку скинув гелікоптер, і осколки потрапили у голову, серце, ребра та ногу.
"Коптер гранату скинув, коротше. Добре, що я хоч тікати став, коротше, не в окопі. В окоп цілився, я побачив, почав стріляти і відходити. І він мене там *бнув. От кинули тут бл*, під деревом, нах*й. Таке ставлення скотське до ранених", - сказав він.
Наразі загарбник чекає на евакуацію в госпіталь. Він вирішив у разі погіршення стану вколоти собі прострочений анальгетик.
Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові росіяли скаржилися на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків.
Ще один окупант розповдав своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.