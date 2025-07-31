Маркетплейс дронов для ВСУ: Минобороны привлекло уже 11 компаний
Одиннадцать украинских производителей беспилотников уже интегрированы в маркетплейс DOT-Chain Defence.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины продолжает заключать государственные контракты с производителями беспилотников - 11 компаний уже интегрированы в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Среди производителей, чьи дроны смогут выбирать военные:
- Escadrone,
- TAF Drones,
- Vyriy Drone,
- "ВНА Трейд",
- "Генерал Черешня",
- "Гриф".
В пилоте проекта 12 боевых бригад могут заказывать FPV-дроны через маркетплейс. В дальнейшем систему масштабируют на все Вооруженные силы Украины, а также расширят перечень типов дронов, доступных для заказа.
"На рынке немало дронов, но подразделения не всегда получают именно то, что нужно для выполнения задач. DOT-Chain Defence должен изменить эту логику: военные могут делать конкретные заказы под конкретные нужды", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.
По его словам, производитель видит реальный спрос, подразделение - своего поставщика, а АОЗ обеспечивает прозрачное и оперативное сопровождение
Формат маркетплейса предусматривает, что военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые дроны за средства АОЗ - для пилотного этапа Министерство обороны выделило агентству на закупку дронов один миллиард гривен.
В министерстве отметили, что все сопровождение процесса - от подписания контрактов до организации логистики и оплаты - обеспечивает АОЗ.
Благодаря цифровой модели взаимодействия процесс заказа максимально упрощен - военным нужно только три электронные подписи (КЭП), чтобы получить дрон. Это позволяет сократить время доставки до нескольких недель.
Заметим, что ранее в этом месяце Минобороны Украины запустило новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ - DOT-Chain Defence.
Как сообщалось, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.
Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.