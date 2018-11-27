Маркарова рассказала о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Минфин активно работает с МВФ над принятым бюджетом на 2019 год

В случае положительного решения МВФ относительно Украины, будет открыт доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

По ее словам, Минфин активно работает с коллегами из Фонда над принятым бюджетом на 2019 год и остальным вопросам, которые позволят совместно завершить процедуры подготовки к рассмотрению вопроса на заседании Совета фонда.

"В случае позитивного решения, не только учредят 14-месячную программу МВФ, которая будет основой продолжения макроэкономической стабильности в Украине в течение всего 2019 года, но и откроют доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года", - написала она.

Отметим, Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Вследствие этого, военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского.

Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман вчера заявил, что в Международном валютном фонде внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и надеются не неотложную деэскалацию.

Он также отметил, что в МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).