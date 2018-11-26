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Введення військового стану не обмежує співпрацю МВФ з Україною, - Люнгман

Новини » Економіка    26.11.2018 - 22:12
Введення військового стану не обмежує співпрацю МВФ з Україною, - Люнгман
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

За словами постпреда МВФ, фонд не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною в цій ситуації

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію. Із такою заявою 26 листопада виступив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

"В сьогоднішній редакції указ не має заважати нам в продовженні співробітництва ані з МВФ, ані з іншими міжнародними організаціями", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Унаслідок цього воєнний стан ввели у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях і внутрішніх водах Керченської акваторії.

 

Введення воєнного стану в Україні: головне Введення воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з МВФ, - Клімкін
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