Введення військового стану не обмежує співпрацю МВФ з Україною, - Люнгман

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

За словами постпреда МВФ, фонд не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною в цій ситуації

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію. Із такою заявою 26 листопада виступив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"В сьогоднішній редакції указ не має заважати нам в продовженні співробітництва ані з МВФ, ані з іншими міжнародними організаціями", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Унаслідок цього воєнний стан ввели у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях і внутрішніх водах Керченської акваторії.