Маркарова розказала про подальшу співпрацю України з МВФ

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Мінфін активно працює з МВФ над ухваленим бюджетом на 2019 рік

У випадку позитивного рішення МВФ щодо України, буде відкрито доступ до фінансування від Світового банку та макрофінансової допомоги від ЄС ще до кінця 2018 року. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

За її словами, Мінфін активно працює з колегами з Фонду над ухваленим бюджетом на 2019 рік та рештою питань, які дозволять спільно завершити процедури підготовки до розгляду питання на засіданні Ради фонду.

"У випадку позитивного рішення не тільки започаткують 14-місячну програму МВФ, яка буде основою продовження макроекономічної стабільності в Україні протягом всього 2019 року, а й відкриють доступ до фінансування від Світового банку та макрофінансової допомоги від ЄС ще до кінця 2018 року", - написала вона.

Зазначимо, Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Унаслідок цього, воєнний стан ввели у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях і внутрішніх водах Керченської акваторії.

Нагадаємо, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вчора заявив, що у Міжнародному валютному фонді уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію.

Він також зазначив, що у МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).