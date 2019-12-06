Маркарова прогнозирует падение госдолга ниже 50% от ВВП

В 2020 году государственный долг Украины должен составить менее чем 50% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина

Министр напомнила, отношение государственного долга к ВВП Украины постепенно сокращается уже несколько лет.

"Кризисы в 2013, 2014, 2015 годах привели к тому, что наш долг составлял 80% нашего ВВП. Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60% и надеемся, что в следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет меньше чем 50%", - заявила Маркарова.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта госбюджета-2020 заявила, что проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 года составил 2 045,44 млрд грн или 81,83 млрд долларов. По данным Минфина, в течение октября 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 47,47 млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократился на 1,13 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов.