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В Минфине озвучили планы сокращения госдолга за время программы с МВФ

Новости » Экономика     20.11.2019 - 17:48
В Минфине озвучили планы сокращения госдолга за время программы с МВФ

На момент завершения программы с МВФ госдолг упадет до 41% от ВВП

В Министерстве финансов прогнозируют, что на момент завершения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году государственный долг Украины составит 41-42% к ВВП. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая.

По ее словам, Минфин планирует продолжать уменьшение показателя государственного фонда к ВВП.

"Я думаю, это будет где-то около 41%. Где-то 41-42%. Ведь на конец 2021 года мы прогнозировали 43% государственного долга к ВВП", - сообщила Яровая.

Яровая напомнила, что сейчас дефицит бюджета уменьшается. "Большой процент долга к ВВП, который был на конец 2015-го 2016-го годов, сейчас взят под контроль. То есть, согласно Бюджетного кодекса отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП должно быть меньше 60%. А на тот период оно было больше чем 80%. На конец 2018-го года Минфином обеспечено его уменьшение до 60,9%, то есть он уже почти в пределы безопасного уровня", - рассказала она.

Яровая заявила, что Минфин планирует и дальше его уменьшить в рамках программы деятельности правительства. "У нас запланировано уменьшение государственного долга к ВВП до 40% на конец 2024 года", - добавила она.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта госбюджета-2020 заявила, что проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.

Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году после окончания трехлетней программы.

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