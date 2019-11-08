Маркарова: перерасчет пенсии планируется провести с апреля

Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду. Однако рост минимальной зарплаты, это значит больше платежей в Пенсионный фонд ", - заявила Маркарова.

Напомним, минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).

Кроме того, прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, с 1 июля 2019 года был повышен на 67 грн до 1564 грн. Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).