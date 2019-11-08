Маркарова: перерахунок пенсії планується провести з квітня

Перерахунок пенсії планується провести з квітня місяця. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, зростання мінімальної пенсії означає збільшення платежів у Пенсійний фонд.

"Коли ми говоримо про наступний рік - цифри набагато краще. Пенсія: перерахунок пенсії з квітня місяця планований. Ми це побачимо. Трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду суттєво збільшено - 173 мільярди. Це те, що бюджет допомагає Пенсійному фонду. Однак зростання мінімальної зарплати, це означає більше платежів до Пенсійного фонду ", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і в 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).

Крім того, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року був підвищений на 67 грн до 1564 грн. Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня прожитковий мінімум зросте ще на 74 грн до 1638 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).