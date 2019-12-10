Маркарова озвучила позицию Украины на суде в Лондоне по "долгу Януковича"

Юридическая команда Министерства финансов сегодня, 10 декабря, представит позицию Украины слушаний в Верховном суде Великобритании по долга Украины перед Россией. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Как отметила Маркарова, Минфин будет защищать позицию, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда Лондона.

Согласно предварительному решению, "основополагающий вопрос относительно действительности договоров в отношении так называемых "российских облигаций" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения", сообщила Маркарова.

Глава Минфина сообщила, что слушания во второй день рассмотрения начнутся в 12:30 по киевскому времени.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу об "долг Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. Слушания пройдут в течение 9-12 декабря.

Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела". В частности, суд должен учесть давление, которому подвергался Виктор Янукович со стороны Кремля перед своим бегством из Киева на территорию России.

В ноябре 2018 года Российская Федерация решила оспорить решение Апелляционного суда о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства относительно довода об оказании давления.