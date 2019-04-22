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Маркарова назвала приоритеты Минфина после выборов


Министр продолжит работать до завершения каденции правительства

Министр финансов Оксана Маркарова наметила план своих действий на посту главы Минфина после президентских выборов 2019. Об этом она написала в Facebook.

Маркарова отметила, что планирует продолжать работать министром финансов до завершения каденции правительства.

Она назвала приоритеты работы на этой должности: внедрение трехлетнего бюджетирования, подготовка проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом, создание новой таможенной и налоговой служб и реформа налоговой милиции, завершение инвестирования IFC в "Укргазбанк" и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках, создание Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП, ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах, и финансовое обеспечение всех реформ, и в первую очередь - медицинской и образовательной, - для обеспечения макростабильности и ускорения экономического роста

Маркарова также планирует уделять особое внимание бесперебойности финансирования безопасности и обороны

Кроме того, министр будет максимально содействовать всем инициативам, которые направлены на усиление евроинтеграции, вступление в НАТО, развитие украинского языка и сохранение истории и культуры.

Маркарова также намерена бороться за сохранение институтов, созданных за 5 лет, "надлежащее функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор".

Напомним, на президентских выборах 21 апреля, по результатам подсчетов 95,6% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, который получил 73,17% голосов. Петр Порошенко получил 24,50% голосов.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября 2018 года Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

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