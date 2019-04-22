Маркарова назвала пріоритети Мінфіну після виборів

Міністр фінансів Оксана Маркарова окреслила план своїх дій на посаді голови Мінфіну після президентських виборів 2019. Про це вона написала у Facebook.

Маркарова зазначила, що планує продовжувати працювати міністром фінансів до завершення каденції уряду.

Вона назвала пріоритети роботи на цій посаді: запровадження трирічного бюджетування, підготовка проекту бюджету на 2020 рік з меншим ніж в цьому році дефіцитом, створення нової митної та податкової служб та реформи податкової міліції, завершення інвестування IFC в "Укргазбанк" та запровадження нових спостережних рад у всіх держбанках, створення Агенції по управлінню боргом та подальше зменшення боргу до ВВП, прискорення відкриття даних, в тому числі в публічних фінансах, та фінансове забезпечення всіх реформ, і в першу чергу - медичної і освітньої, - для забезпечення макростабільності та прискорення економічного зростання.

Маркарова також планує приділяти особливу увагу безперебійності фінансування безпеки та оборони

Крім того, міністр буде максимально сприяти всім ініціативам, які направлені на посилення євроінтеграції, приєднання до НАТО, розвитку української мови і збереження історії і культури.

Маркарова також має намір боротися за збереження інституцій, створених за 5 років, "належне функціонування яких є запорукою зменшення політичного впливу на ті сфери, де рішення повинні ухвалювати професіонали, а не політики - фіскальна політика, монетарна та фінансовий сектор".

Нагадаємо, на президентських виборах 21 квітня, за результатами підрахунків 95,6% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, який отримав 73,17% голосів. Петро Порошенко отримав 24,50% голосів.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада 2018 року Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.