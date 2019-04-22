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Маркарова назвала приоритеты Минфина после выборов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:07
Маркарова назвала приоритеты Минфина после выборов
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Министр продолжит работать до завершения каденции правительства

Министр финансов Оксана Маркарова наметила план своих действий на посту главы Минфина после президентских выборов 2019. Об этом она написала в Facebook.

Маркарова отметила, что планирует продолжать работать министром финансов до завершения каденции правительства.

Она назвала приоритеты работы на этой должности: внедрение трехлетнего бюджетирования, подготовка проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом, создание новой таможенной и налоговой служб и реформа налоговой милиции, завершение инвестирования IFC в "Укргазбанк" и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках, создание Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП, ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах, и финансовое обеспечение всех реформ, и в первую очередь - медицинской и образовательной, - для обеспечения макростабильности и ускорения экономического роста

Маркарова также планирует уделять особое внимание бесперебойности финансирования безопасности и обороны

Кроме того, министр будет максимально содействовать всем инициативам, которые направлены на усиление евроинтеграции, вступление в НАТО, развитие украинского языка и сохранение истории и культуры.

Маркарова также намерена бороться за сохранение институтов, созданных за 5 лет, "надлежащее функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор".

Маркарова назвала приоритеты Минфина после выборов

Напомним, на президентских выборах 21 апреля, по результатам подсчетов 95,6% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, который получил 73,17% голосов. Петр Порошенко получил 24,50% голосов.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября 2018 года Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

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