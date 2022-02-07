С чего все началось?

Издание Daily Mail рассказало о 43-летней женщине, которая пожаловалась на домогательства в сервисе Horizon Venues. По ее словам, во время игры трое мужских аватаров якобы окружили ее женского персонажа и в течение нескольких минут отпускали скабрезные реплики в ее сторону и делали скриншоты. В результате чего пострадавшей пришлось выйти.

Как отреагировала Meta?

"Персональные границы начнут действовать сегодня повсюду Horizon Worlds и Horizon Venues, и по умолчанию будет казаться, что между вашим аватаром и другими людьми расстояние почти 4 фута. Впоследствии мы продолжим вносить улучшения, поскольку узнаем, как это влияет на опыт людей", - пишет пресс-служба Meta.

Фото: у Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в метавселенной (фото oculus.com)

Отмечается, что функция не будет подпускать никого к вашему аватару до определенного предела. Также нововведение основывается уже на существующих мероприятиях - руки персонажей исчезали, если они вмешивались в чье-то личное пространство.

Новая функция будет включена по умолчанию. В целом она должна установить дополнительные поведенческие нормы в виртуальной реальности.

Также компания планирует новые элементы управления и изменений пользовательского интерфейса в будущем. Это позволит каждому настраивать личные границы.