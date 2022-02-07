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У Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в метавселенной

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, заявила о введении функции личного пространства в Horizon Worlds и Horizon Venues. Это произошло после жалоб на домогательства в виртуальной реальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Oculus.

С чего все началось?

Издание Daily Mail рассказало о 43-летней женщине, которая пожаловалась на домогательства в сервисе Horizon Venues. По ее словам, во время игры трое мужских аватаров якобы окружили ее женского персонажа и в течение нескольких минут отпускали скабрезные реплики в ее сторону и делали скриншоты. В результате чего пострадавшей пришлось выйти.

Как отреагировала Meta?

"Персональные границы начнут действовать сегодня повсюду Horizon Worlds и Horizon Venues, и по умолчанию будет казаться, что между вашим аватаром и другими людьми расстояние почти 4 фута. Впоследствии мы продолжим вносить улучшения, поскольку узнаем, как это влияет на опыт людей", - пишет пресс-служба Meta.

Фото: у Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в метавселенной (фото oculus.com)

Отмечается, что функция не будет подпускать никого к вашему аватару до определенного предела. Также нововведение основывается уже на существующих мероприятиях - руки персонажей исчезали, если они вмешивались в чье-то личное пространство.

Новая функция будет включена по умолчанию. В целом она должна установить дополнительные поведенческие нормы в виртуальной реальности.

Также компания планирует новые элементы управления и изменений пользовательского интерфейса в будущем. Это позволит каждому настраивать личные границы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей.Также сегодня Meta планирует построить самый быстрый компьютер в мире.

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Марк Цукерберг