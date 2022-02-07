З чого усе почалося?

Видання Daily Mail розповіло про 43-річну жінку, яка поскаржилась на домагання у сервісі Horizon Venues. За її словами, під час гри троє чоловічих аватарів, нібито, оточили її жіночого персонажа та протягом декількох хвилин відпускали непристойні репліки у її бік та робили скріншоти. У результаті чого постраждалій довелося вийти.

Як відреагувала Meta?

"Персональні межі почнуть діяти сьогодні всюди Horizon Worlds і Horizon Venues, і за замовчуванням здаватиметься, що між вашим аватаром та іншими людьми відстань майже 4 фути. Згодом ми продовжимо вносити покращення, оскільки дізнаємося, як це впливає на досвід людей", - пише пресслужба Meta.

Фото: у Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті (oculus.com)

Зазначається, що функція не підпускатиме нікого до вашого аватара до визначеної межі. Також нововведення грунтується вже на існуючих заходах - руки персонажів зникали, якщо вони втручалися у чийсь особистий простір.

Нова функція буде ввімкнутою за замовчуванням. Загалом вона повинна встановити додаткові поведінкові норми у віртуальній реальності.

Також компанія планує нові елементи керування й змін інтерфейсу користувача у майбутньому. Це дозволить кожному налаштовувати особисті межі.