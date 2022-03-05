Из Мариуполя и Волновахи эвакуируют мирных жителей: что известно

Из Волновахи все-таки удалось эвакуировать около 400 человек

Как заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, из Волновахи и окрестных сел удалось эвакуировать за сегодня около 400 человек. Это те, кто еще накануне смог добраться до населенного пункта, возле которого остановилась эвакуационная колонна.

Сегодняшняя эвакуация из самого города приостановлена из-за российских обстрелов.

Российские войска обстреляли Волноваху, эвакуации пока не будет

Как заявила вице-премьер Ирина Верещук, в 11:45 российские войска начали обстрел Волновахи из тяжелого вооружения, несмотря на договоренность о создании гуманитарных коридоров.

"Россия нарушила все договоренности даже при посредничестве Красного Креста", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, в направлении Мариуполь - Запорожье ведутся бои, которые делают невозможным движение колонны с эвакуированным населением.

Эвакуация из Мариуполя переносится

Запланированная на 5 марта эвакуация из Мариуполя переносится, пока неизвестно, на какой срок. Причина - российская сторона нарушила договоренности о режиме тишины.

Мариупольцев призывают разойтись и следовать в места укрытий. Информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. Жителей города будут информировать полицейские с помощью громкоговорителей

Зеленский призывает мужчин остаться в Мариуполе и Волновахе

По мнению президента Украины, те, кто может защищать Мариуполь и Волноваху, не должны покидать города по гуманитарным коридорам. Зеленский утверждает, что они должны остаться.

"Гуманитарные коридоры должны работать сегодня - Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей, особенно женщин, детей и людей старшего возраста… Должны иметь возможность выйти, кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут, то чьим будет этот город?", - заявил он.

Внимание! По маршруту эвакуации еще идут бои

По состоянию на 11:00 получено подтверждение режима тишины только в пределах Донецкой области. В Запорожской области еще идут бои, украинская сторона договаривается с россиянами о безопасности для беженцев.

Обращение вице-премьера Ирины Верещук

Гуманитарные коридоры открываются 5 марта

Украинская сторона подтвердила, что эвакуация из Мариуполя и Волновахи начнется 5 марта. Для гуманитарных коридоров выделяют четкий временной промежуток, в течение которого будет обеспечен режим тишины.

Эвакуироваться смогут все желающие

Как заявила омбудсмен Людмила Денисова, в последующие дни состоятся еще несколько этапов эвакуации. Уехать смогут все желающие.

Мариуполь

Мирные жители смогут покинуть Мариуполь с 11:00 по киевскому времени и предварительно до 16:00, пока будет действовать режим тишины.

Маршрут

Гуманитарный коридор будет действовать по маршруту Мариуполь - Никольское - Розовка -Пологи - Орехов - Запорожье. Отклоняться от него запрещено. Планируется вывезти около 200 000 человек.

Места сбора

Эвакуация автобусами будет происходить из трех локаций:

СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);

Драматический театр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Можно ли на личном авто?

Жители города смогут выехать по "зеленому" коридору и на личных автомобилях. При этом местные власти просят содействовать эвакуации, то есть при наличии мест брать пассажиров и максимально заполнять транспорт.

Сколько продлится эвакуация?

Предполагается, что эвакуация из Мариуполя продлится в течение нескольких дней. Более точных данных пока нет.

Волноваха

Маршрут

Эвакуация будет проводиться по следующему маршруту: Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск - Запорожье. Планируется эвакуировать более 15 000 человек.

Точка сбора

Автобусы будут забирать мирных жителей с центральной площади Волновахи.

Кто гарантирует режим тишины?

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, обеспечение режима тишины гарантирует Красный Крест. Гуманитарная организация будет возглавлять колонны, которые будут двигаться по вышеуказанным маршрутам.