Украина подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи

Фото: мирные жители сегодня могут эвакуироваться их Мариуполя и Волновахи (GettyImages)

Сегодня с 09:00 по киевскому времени открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области. По ним из пострадавших городов будут эвакуировать мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации подтвердил советник главы Офиса преидента Украины Михаил Подоляк. Обновлено от 09:20 Открытие гуманитарных коридоров подтверждает и глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. "К вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Что касается эвакуации. В настоящее время есть подтверждение режима тишины с 09:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации", - отметил он. Он также призывает доверять только официальной информации, которую размещает Донецкая областная военная администрация.