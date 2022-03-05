В Мариуполе начинается эвакуация населения: точное время и маршрут

В субботу, 5 марта, в Мариуполе будет установлен режим "тишины" с 9:00 до 16:00. В связи с этим жителей города начнут эвакуировать с 11:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета .

Бойченко добавил, что эвакуация жителей Мариуполя будет проходить в несколько этапов на протяжении нескольких дней.

При этом он подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

"Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Также жители города смогут выехать на личном транспорте в период "тишины", следуя маршруту гуманитарного коридора.

Эвакуация мирных жителей будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами:

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