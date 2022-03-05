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В Мариуполе начинается эвакуация населения: точное время и маршрут

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Мариуполь, Суббота 05 марта 2022 09:40
В Мариуполе начинается эвакуация населения: точное время и маршрут Фото: в Мариуполе начинается эвакуация 5 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 5 марта, в Мариуполе будет установлен режим "тишины" с 9:00 до 16:00. В связи с этим жителей города начнут эвакуировать с 11:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация мирных жителей будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1);
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также жители города смогут выехать на личном транспорте в период "тишины", следуя маршруту гуманитарного коридора.

"Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

При этом он подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Бойченко добавил, что эвакуация жителей Мариуполя будет проходить в несколько этапов на протяжении нескольких дней.

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