В Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко

"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації..." - написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянська.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі дві доби фіксували реверсний рух техніки російських військ. Серед якої танки, вантажівки з особовим складом і бронеавтомобілі "Тигр".

Також ми писали, що окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем, куди прибула додаткова кількість мобілізованих.

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