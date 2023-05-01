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В Мариуполе впервые зафиксировали перемещение российских танков Т-90, - Андрющенко

Фото: Мариуполе впервые зафиксировали перемещение российских танков Т-90 (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В временно оккупированном Мариуполе впервые заметили перемещение россиянами новейших танков Т-90. Их на тягачах перевозят в сторону Мангуша-Бердянская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере, три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш / Бердянск. Сохраняем сдержанный оптимизм по их утилизации..." - написал он.

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе двое суток фиксировали реверсное движение техники российских войск. Среди которых танки, грузовики с личным составом и бронеавтомобили "Тигр".

Также мы писали, что оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем, куда прибыло дополнительное количество мобилизованных.

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