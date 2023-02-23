У Маріуполі вночі лунали вибухи, на території підприємства виникла пожежа
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сьогодні вночі, 23 лютого, пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Три вибухи вночі у Кальміуському районі. На території ММК ім. Ілліча після щось палало. Знову. ВСУ продовжує надсилати гарячі привітання армії окупантів з днем народження", - йдеться у повідомленні радника мера.
За словами Андрющенка, у районі ЖМР 17 після вибухів зникло електропостачання. Окупанти оперативно почали повідомляти про нібито роботу ППО.
Раніше повідомлялося, що збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.
Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "хлопком" окупанти включили сирени.
Перед цим у ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.
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