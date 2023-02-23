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В Мариуполе ночью звучали взрывы, на территории предприятия возник пожар

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Мариуполь, Четверг 23 февраля 2023 08:02
В Мариуполе ночью звучали взрывы, на территории предприятия возник пожар Фото: в Мариуполе ночью звучали взрывы, возник пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня ночью, 23 февраля, прозвучали взрывы, после которых возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Снова. ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем ​​рождения", - говорится в сообщении советника мэра.

По словам Андрющенко, в районе ЖМР 17 после взрывов исчезло электроснабжение. Оккупанты оперативно начали сообщать о якобы работе ПВО.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.

Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

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