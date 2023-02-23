В Мариуполе ночью звучали взрывы, на территории предприятия возник пожар
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня ночью, 23 февраля, прозвучали взрывы, после которых возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Снова. ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем рождения", - говорится в сообщении советника мэра.
По словам Андрющенко, в районе ЖМР 17 после взрывов исчезло электроснабжение. Оккупанты оперативно начали сообщать о якобы работе ПВО.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.
Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.
Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.
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