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В Маріуполі вкотре за добу пролунав вибух, - Андрющенко

Фото: в Маріуполі вкотре за добу пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі пролунав вибух в центрі міста. Наразі фіксується погіршення зв'язку й інтернету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо частково зникнення зв'язку та інтернету після вибуху. Локалізація вибуху - центр. Місце уточнюємо. Вечір перестає буде томним", - пише Андрющенко.

Наразі інші подробиці невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі в Маріуполі лунали вибухи у Кальміуському районі, внаслідок чого виникла пожежа на території ММК ім. Ілліча. Пізніше повторні удари знову були здійснені по території комбінату.

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