В Мариуполе в очередной раз за сутки прогремел взрыв, - Андрющенко

В Мариуполе раздался взрыв в центре города. В настоящее время фиксируется ухудшение связи и интернета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью в Мариуполе раздавались взрывы в Кальмиусском районе, в результате чего возник пожар на территории ММК им. Ильича. Позже повторные удары снова были совершены по территории комбината.

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