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У Маріуполі пролунали нові вибухи

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Маріуполь, Четвер 23 лютого 2023 11:26
У Маріуполі пролунали нові вибухи Фото: у Маріуполі пролунали нові вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.

Перший вибух було чутно близько 11:02. Окупанти відразу ж повідомили про роботу системи ППО, проте, за даними Андрющенка, у місті прогриміло щонайменше три вибухи.

"Два точно потрапили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходяться по базах оккупантів", - написав він.

Крім того він розповів, що після вибухів російські війська підняли в небо авіацію.

Тим часом влада Маріуполя пишуть, що є висока ймовірність влучення по позиціях ворога, оскільки небо над містом чисте, слідів роботи ППО – немає.

Нагадаємо, раніше ЗСУ атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.

Також про вибухи в місті повідомлялося вчора вдень та ввечері. Деякі з них пролунали в районі заводу ім. Ілліча.

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