В Маріуполі росіяни умисно ламають техніку, щоб не йти в бій

В Маріуполі Донецької області російські окупанти навмисно виводять з ладу техніку. Намагаються таким чином уникнути бойових дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях", - пише пресслужба.
Як пише пресслужба, основною причиною несправності є навмисне виведення з ладу двигунів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни облаштовують нові склади зберігання в більш безпечному місці міста.
Також серед росіян, як розповідав Андрющенко, часто виникають конфлікти, які закінчуються стріляниною й бійками. Усе через етнічні питання.
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