В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты намеренно выводят из строя технику. Пытаются таким образом избежать боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет пресс-служба, основной причиной неисправности является умышленный вывод из строя двигателей.

"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне обустраивают новые склады хранения в более безопасном месте города.

Также среди россиян, как рассказывал Андрющенко, часто возникают конфликты, заканчивающиеся стрельбой и драками. Все из-за этнических вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.