В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты намеренно выводят из строя технику. Пытаются таким образом избежать боевых действий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях", - пишет пресс-служба.
Как пишет пресс-служба, основной причиной неисправности является умышленный вывод из строя двигателей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне обустраивают новые склады хранения в более безопасном месте города.
Также среди россиян, как рассказывал Андрющенко, часто возникают конфликты, заканчивающиеся стрельбой и драками. Все из-за этнических вопросов.
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