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У Маріуполі окупанти влаштовують конфлікти між собою насамперед на етнічному ґрунті

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Маріуполь, Вівторок 07 лютого 2023 18:56
У Маріуполі окупанти влаштовують конфлікти між собою насамперед на етнічному ґрунті Фото: конфлікти в окупаційному корпусі Маріуполя дедалі частіше стаються на етнічному ґрунті (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Основна причина, через яку виникають стрілянина і розбірки серед російських окупантів, є етнічне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він підтвердив, що серед окупантів досить часто виникають не просто суперечки, а стрілянина і драки.

"Проте алкоголь не є основною проблемою окупаційного корпусу. Основна причина розбірок серед російських військових - це етнічна", - підкреслив Андрющенко.

При цьому він зауважив, що умовні буряти таким чином з'ясовують стосунки з умовними кавказцями, ті, свою чергою, - з умовними представниками європейської частини Росії, а потім всі разом - з мобілізованими з псевдоутворень "ЛНР" і "ДНР".

"Основне питання - хто з них більше патріот і росіянин", - наголошує радник.

І додає, що такі конфлікти досить показово доводять, хто насправді расист і нацист.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Маріуполі масово перевіряють телефони у школярів - шукають "нацистську" символіку.

Як повідомлялося раніше, окупанти можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі.

До того ж, сьогодні у Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту, куди росіяни завезли техніку та ППО.

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Маріуполь окупанти
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